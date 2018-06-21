В "БПП" официально выдвинули Ирину Фриз в министры ветеранов

Во время заседания фракции "Блок Петра Порошенко" депутаты Рады приняли реление официально выдвинуть Ирину Фриз канидатом на должность министра по делам ветеранов.

Такое сообщение сначала опубликовал портал "ДС", ссылаясь на собственные источники в кругах украинской власти.

Информацию позднее подтвердили и представители пресс-службы фракции "БПП". "Сегодня на заседании фракции Партии "Блок Петра Порошенко" было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, главы парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина.