Ницой предложила переименовать Россию в Московию

Жители Украины должны применять к России ее историческое название - "Московия", поскольку термин "Русь" был украден россиянами у украинцев.

С таким заявлением выступила в эфире ObozTV украинская писательница, борец за права государственного языка Лариса Ницой.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.

На вопрос, кому сейчас принадлежит термин "русский", Ницой ответила, что по праву этот термин должен быть украинским.

"Это наше! У нас стырили все. Мы с вами русские на самом деле, а они - московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ - мы сегодня Германия. Это же бред!... Но московиты и дальше называли себя московитами. Тогда подключилась Екатерина Вторая и издала следующий указ - всех московитов, которые называют себя московитами - бить палками беспощадно. Это исторический факт, это лежит в музеях! В результате московитов наказывали и заставляли называться русскими", - продолжила она.

По словам Ницой, надо четко назвать жителей России их историческим названием - московитами, а не русскими.

"Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают. Мы на Китай говорим "Китай", но китайцы используют свое название, в других странах тоже по-другому говорят", - добавила она.

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Ранее писательница Лариса Ницой опубликовала обращение президенту Украины Петру Порошенко с требованием объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку, за то что с ней в ведомстве разговаривали на русском языке.