Утверждены новые тарифы на воду в Киеве

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услууг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на услуги централизированного водоснабжения и водоотведения для жителей Киева.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

В 2018 году тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для киевлян составит 15,78 грн за 1 кубометр. Из них:

• 8,292 грн - водоснабжение,

- водоснабжение, • 7,932 грн - водоотведение.

Стоимость услуг по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения с использованием внутридомовых систем несколько выше - 16,716 грн за 1 куб. м, Из них:

• 8,784 грн - водоснабжение,

- водоснабжение, • 7,932 грн - водоотведение.

Тарифы вступят в силу после публикации решений НКРЭКУ в газете "Урядовий кур'єр".

Ранее директор Департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк заявила, что в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве изменится в среднем на 49,6 процента и составит 23,17 грн.

"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств", - отметила Кирилюк.