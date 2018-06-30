Новое приложение для Iphone поможет отследить очереди на границе с Польшей

Следить за ситуацией на границе с Польшей отныне можно через мобильное приложение для Iphone.

Об этом сообщил в Twitter представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич. Он уточнил, что приложение Easy Border UA отражает ситуацию на пунктах пропуска во Львовской области, указывая в частности количество автомобилей на въезд и выезд.

Однако в будущем информация будет дополняться другими пунктами пропуска, что позволит украинцам быстро и комфортно попасть на территорию Польши.

Напомним, на границе с Польшей у нас есть восемь таможенных переходов во Львовской и Волынской областях, на которых можно пересечь границу на автомобиле.

Как ранее сообщалось, согласно данным опроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения CBOS, 47% поляков считают украинско-польские отношения плохими, возлагая ответственность на Украину.