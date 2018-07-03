В лагере под Киевом массовое отравление детей, одна девочка в коме

В частном лагере "Славутич", расположенном в пределах Киевской области, отравились двенадцать детей, а одна девочка впала в кому.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Департамента здравоохранения Киевской областной госадминистрации в социальной сети Facebook.

"Двенадцати детям вчера стало плохо. У них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается семеро", − говорится в тексте.

Также известно, что восьмилетнюю девочку с диагнозом "расстройство пищеварения" 2 июля экстренно привезли на лечение в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу.

"Организм девочки был крайне обезвожен, и она впала в кому, и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется как тяжелое", − заявили представители Департамента.

Кроме того, они сообщили, что ребенка готовят к перевозке в больницу "Охматдет".

Напомним, ранее сообщали о том, что в селе Софиевская Борщаговка под Киевом массово отравились дети.