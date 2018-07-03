Под Одессой засняли второй мощный смерч за месяц

Уже второй смерч за месяц пронесся по Одесской области. На этот раз стихия буйствовала в селе Маяки.

Вихрь из пыли и мусора промчался полем, обошлось без жертв.

Торнадо успел заснять местный житель, выложив затем кадры в соцсети.

Напомним, 17 июня отдыхающие на пляже заметили смерч над поверхностью моря в селе Приморское Килийского района. Вреда они и в тот раз никому не причинили, через несколько минут после появления просто растаяв в воздухе.

Ранее сообщалось, под Черниговом произошло стихийное бедствие. В поселке поднялся ураган, который сопровождался градом. Двух детей, находившихся на улице, смерч поднял на несколько метров вверх и бросил на землю.