"Пахлава, кукуруза и креветки из туалета": активист рассказал о санитарных нормах на пляжах в Одессе

Один из известных пляжей Одессы угодил в скандал: еду там хранили в местном туалете, в отделе для химии.

Об рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По его словам, первым нарушением, с которым столкнулись активисты при проверке одесского пляжа "Ланжерон", стало отсутствие бесплатных туалетов. В итоге за посещение уборной пришлось выложить 5 грн. При этом там их поджидала прелюбопытнейшая находка.

"Захожу, воняет, но что, думаете, нахожу в туалете? Заглядываю и вижу, что в туалете хранят пахлаву, кукурузу и креветки. Я спрашиваю: как? Тут такой вонизм, и она это хранит в отделе для химии. То есть местный туалет на "Ланжероне" используется как склад", – цитирует Несмиянова "Обозреватель".

По его словам, подобные условия хранения сводят все санитарные нормы на "нет".

"Поэтому подумайте, когда вы покупаете у людей, которые ходят по пляжу и продают вам креветку, где хранят этот товар… Мы ее поймали на горячем, у нас была видеофиксация. Просто дурдом какой-то. Люди ни о чем не задумываются, думают только о прибыли", – резюмировал Несмиянов.

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