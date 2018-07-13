Под Радой сбили еще одного "евробляхера"

Возле здания Верховной Рады произошел новый инцидент с ДТП с участием протестующего-"евробляхера".

Как сообщает "Украинская правда", демонстрант решил перебежать дорогу в неположенном месте и был задет автомобилем NISSAN Micrа, за рулем которого была женщина. Нарушение правил перехода проезжей части стоило "евробляхеру" открытого перелома; ему оказали помощь сотрудники Национальной гвардии.

Между тем "евробляхеры" сворачивают акцию протеста.

"Мы здесь уже три дня. Поэтому просто к женам хочется, помыться в теплой ванне", - пояснил участник акции.

По данным журналистов, участники акции сворачивают флаги "авто Евросилы", покидают площадь Конституции рядом с парламентом, а автомобили освобождают улицу Грушевского.

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13 июля в Раде прошло голосование за два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах, так называемых "евробляхах". Депутаты поддержали законопроекты №8487 и №8488 в первом чтении. За первый проголосовало 265 нардепов, а за второй – 256 депутатов.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.

Как ранее сообщалось, внедорожник нардепа Павла Пинзеника сбил под Радой протестующего. Позже политик заявил, что участник акции протеста сам бросился под его автомобиль.

А сын Порошенко убежал от протестующих владельцев "евроблях". Демонстранты попытались догнать наследника главы государства.