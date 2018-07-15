"Дождливые дни". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на следующей неделе

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве с понедельника по четверг, 16-19 июля, днем и ночью будут слабые дожди с грозой.

В столице 16-17 числа днем температура воздуха составит 22… 24, ночью — 15… 17 градусов со знаком плюс, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 18-19 июля в столице днем будет +23… +25, а ночью — +15… +17.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.