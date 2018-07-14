В Кривом Роге "Правый сектор" разогнал подпольное собрание коммунистов: фото

В Кривом Роге активисты "Правого сектора" сорвали подпольное собрание Коммунистической партии, деятельность которой на территории Украины наказуема по закону.

Как сообщил представитель "Правого сектора" Роман Хакимов в комментарии ресурсу 0564, активистам стало известно, что коммунисты решили провести съезд в бывшем офисе криворожской компартийной организации на улице Матусевича в Металлургическом районе.

На подпольном мероприятии присутствовал областной начальник компартийцев, а также экс-руководитель организации в Кривом Роге и экс-нардеп Сергей Баландин.

Активисты вызвали на место происшествия полицию, которая в результате следствия выяснит мотив коммунистов.

Напомним, ранее СБУ в рамках криминального производства провела обыск у лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко.