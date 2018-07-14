В Луганской области около 90 шахтеров оказались заблокированы под землей

В Луганской области в населенном пункте Тошковка из-за обесточивания под землей остались заблокированными около 90 шахтеров.

"14 июля, в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров", - сказано в сообщении пресс-службы ООО Луганское энергетическое объединение.

Отмечается, что уже принимаются экстренные меры для спасения горнорабочих угольного предприятия, которые без электроэнергии не смогут подняться на поверхность.

"В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сотрудникам крупнейшей шахты ОРДЛО "Комсомолец Донбасса" объявили, что до конца года они будут работать только по две недели в месяц. В связи с тем, что нет спроса на добытый уголь и некуда его продавать.