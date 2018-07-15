Боевики "ДНР" выдали очередной фейк по поводу атаки "Правого сектора" на бойцов ВСУ

Руководитель "оперативного командования" группировки террористов "ДНР" Даниил Безсонов распространил фейковую информации о действиях ДУК "Правый сектор" в зоне военного конфликта на Донбассе.

Как цитирует его новостное агентство РИА "Новости", в субботу, 14 июля, грузовик "Урал" 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ якобы взорвался из-за радиоуправляемого фугаса, установленного "Правым сектором".

Безсонов считает, что такая ситуация произошла, поскольку украинское командование стремится полностью разоружить остатки добровольческих батальонов, дислоцированных на Донбассе.

Боевик "ДНР" также утверждает, что украинские военнослужащие используют т.н. "хлебное перемирие", объявленное с 1 июля нынешнего года, для перегруппировки и наращивания собственных сил по всей линии столкновения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы "ДНР" изобрели фейк по поводу сбития украинскими силовиками вертолета с европейцами, утверждали, что "правосеки" заставляли бабушку сьесть газету, а также говорили, что бойцы ВСУ используют роботизированные пулеметы на дистанционном управлении.