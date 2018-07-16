Ирина Геращенко рассказала о том, как в зоне ООС проходит "хлебное перемирие"

С 1 июля, со времени начала пресловутого "хлебного перемирия" 1 июля боевики на Донбассе постоянно нарушают режим тишины.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала Ирина Геращенко − первый вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченная президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

По ее информации, боевики во время "хлебного перемирия" используют стрелковое оружие, минометы, ручные противотанковые гранатометы.

"Больше десяти украинских воинов были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины. На Луганщине самыми горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому", − написала Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в зоне ООС на Донбассе боевики потеряли в бою технику, затем пытались захватить позиции бойцов ВСУ, а также пробовали осуществить боевую провокацию.