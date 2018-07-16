В Госдепе резко ответили на слухи российской пропаганды о неисправности Javelin

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов назвала "худшим примером пропаганды" информацию российских СМИ о поставках из США в Украину якобы неисправных Javelin.

"Почему бы это мы поставляли неисправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие. Это никак не соответствует действительности. Еще раз скажу - это худший пример пропаганды", - пояснила Кайданов, отвечая на вопрос корреспондента "Радио Свобода".

Дипломат ушла от вопроса о том, какие дальнейшие шаги по поставке оружия Украине обсуждаются сейчас в Государственном департаменте. Кайданов подчеркнула, что Соединенные штаты будут делать все, что возможно, для усиления своих союзников и партнеров.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российская власть распространяет фейковое письмо, в котором украинские конструкторы критикуют американские ракетные комплексы Javelin.