Синоптики предупредили о непогоде в Киеве: гроза, шквалы

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник, 17 июля, будет гроза.

Во время непогоды в столице порывы ветра могут достигнуть 20 м/с, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"… в ближайший час (по состоянию на 8:45 — Ред.) и до конца суток 17 июля гроза, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.