Стало известно, когда в Киеве может закончиться хлор для обеззараживания воды

Запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось на один месяц, заявили в ПАО "Киевводоканал".

"Киевводоканал" обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц", — идет речь в ответе предприятия на информационный запрос "УНН".

В "Киевводоканале" подчеркнули, что для приготовления питьевой воды киевлянами используется вода из трех источников: Днепра, Десны и артезианских скважин. При этом они все они требуют обеззараживания.

Ранее сообщалось, что проблему с отсутствием хлора в Украине решили за счет импорта.

Как известно, на "Днепразоте" – единственном предприятии Украины, производящем жидкий хлор, уже несколько недель как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды.

Напомним в "Киевводоканале" предупредили о том, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.