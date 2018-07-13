В Украине может исчезнуть питьевая вода

Под Кабмином прошел пикет работников "ДнепрАзот".

Они требовали под Кабмином снизить стоимость газа для предприятия и возобновить производство важных химических веществ, чтобы возобновить производство хлора, которым обеззараживают воду.

Дело в том, что "ДнепрАзот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Уже три недели, как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ.

Как результат – в Украине может полностью исчезнуть питьевая вода. В "Киевводоканале" подчеркивают, что о ситуации оповещены правительство и СНБО.

23 июня состоялось выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством "ДнепроАзота" по восстановлению производства хлора, однако завод свою работу так и не восстановил. Поставки из Европы хлора по ряду причин невозможны.

"Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", – отмечают на предприятии.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал отсутствие горячей воды у трети потребителей Киева. По его словам, все дело в том, что НАК не может заключить договор с "Киевтеплоэнерго" – без чего поставки воды невозможны.