Предприятия по производству напитков намерены остановиться из-за дефицита хлора

Компании, которые используют жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды, могут прекратить свое производство.

Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Европейскую бизнес ассоциацию, компании обеспокоены тем, что прекратилось производство жидкого хлора и соляной кислоты АО "Днепразот".

По их информации, это является критической ситуацией как для их бизнеса, так и для населения и бюджета страны, поскольку уникальную продукцию "Днепразота" невозможно заменить.

Отмечается, что закрытие связано с невозможность хранения кислоты, а у предприятий нет необходимых запасов. Приостановка производства приведет к колоссальным убыткам, что станет негативным последствием не только для населения Украины, но и для международных инвесторов.

"Ожидаем, что органы власти также обратят внимание на эту ситуацию и максимально способствовать решению проблемы", - отметили в Ассоциации.

Напомним, "Днепразот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Уже три недели, как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ.