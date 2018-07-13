В Украине найден выход в ситуации с хлором, но подорожания воды не избежать

Проблему с отсутствием хлора в Украине решили за счет импорта из ряда стран, что позволило решить проблему со снабжением питьевой водой жителей страны.

"На сегодняшний день ситуация уже решена. То есть мы немножко решили вопрос с Минрегионов, спасибо ему за помощь лично Геннадию Григорьевичу Зубко и ассоциации. Будет сейчас подписание контракта с Румынией. Уже завозится румынский хлор, импорт идёт. Через две недели будет уже заезжать словенский и польский. Поставки идут, объёмы между водоканалами перебросили. То есть сейчас ситуация такая, что где-то на 3 недели, месяц, мы подтянули водоканалы под запасы и начинаем импорт завозить. А "Днепразот" не работает", - цитирует InfoResist вице-президента Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольгу Бабий.

Спикер подчеркнула, что импортный хлор неизбежно повлечет за собой подорожание воды.

"Стоимость хлора теперь в Украине за счёт остановки "Днепразота" выросла в 3 раза для всех. Что от "Днепразота", что по импорту и это приведёт к росту тарифа на воду где-то от 2 до 5 процентов. В зависимости от города", — заявила вице-президент Ассоциации водоканалов.

Она добавила, что критической ситуации с обеспечением водоканалов хлором уже нет. По словам Бабий, "Днепразот" продолжает простаивать, предприятие уже потеряло рынок.

Напомним, "Днепразот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Уже три недели, как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды. Производители напитков из-за проблемы с хлором начали сворачивать производство.