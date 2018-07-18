Погода в Украине на 18 июля: синоптики передумали на счет похолодания, но припугнули дождями

Укргидрометцентр уточнил прогноз погоды в Украине на 18 июля: будет теплее, но зонты забывать не стоит.

В среду грозовыми и ливневыми дождями накроет практически всю территорию страны. Зато по сравнению со вчерашним прогнозом будет примерно на 2 градуса теплее, чем обещали.

На западе будет пасмурно и прохладно: обещают не выше +23 градуса днем и +15-17 градусов ночью. Теплее только в Луцке и Ровно – здесь до +25 градусов. Вероятен сильный дождь.

На севере прогнозируется ливень, местами гроза. Термометры покажут днем +24-26 градусов, ночью +17-19 градусов. Прохладнее будет в Харькове и Сумах – +22-24 градуса. А вот в Днепре – до +27 градусов.

В центре Украины по-прежнему ожидаются дожди, местами грозы и ливни. Температура днем +24-26 градусов, ночью +17-19 градусов.

Теплее всего будет на юге. В Одессе, Николаеве и Херсоне днем ожидается +26-29 градусов, ночью +17-19 градусов. При этом стоит ждать усиления ветра и дождей, местами даже с грозой.

Погода в Киеве 18 июля будет дождливой. Ожидается гроза. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, а ночью опустятся до +17 градусов.

По народным приметам, 18 июля – в день памяти преподобного Афанасия Афонского – следили за облаками. Считалось, что если облака на небе плывут желтые, как мед, то это к дождю. Еще есть поговорка: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь".

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань также давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.