"Поцелуйте и заберите бомжа домой". Глава Союза парамедиков отметился скандальным заявлением

Асоциальным элементам (бомжам, алкоголикам и наркоманам) не стоит вызывать скорую помощь, ведь тем самым медицинской помощи может лишиться чей-то больной ребенок или мать, заявил глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Ус.

Он подчеркнул, что медики вынуждены везти асоциалов с улицы в больницу "где на соседней кровати может лежать ваша мать или ребенок и нюхать этого замечательного пациента".

"Итак, если вы действительно сознательный и хотите помочь бомжу — поднимите его, поцелуйте, заберите домой - помойте, дайте денег и накормите — именно это и есть настоящая помощь... Бомжи — не медицинская проблема, а социальная. Не тратьте бюджетные средства зря", — отметил Ус в своем сообщении в Facebook.

Отметим, что скандальное заявление главы Всеукраинского союза парамедиков было опубликовано на странице организации в Facebook, однако вскоре пост удалили.

Напомним, в Николаеве разгорелся скандал после того, как пять часов не могли убрать с улицы тело умершего бездомного.