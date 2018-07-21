Военные корабли РФ могут останавливать гражданские суда для осмотра – МИД

Замминистра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что сложности во взаимоотношениях между Россией и Украиной в Азовском море слишком искаженно изображают средства массовой информации.

"Есть искусственно созданное сейчас обострение в информационном поле относительно Азовского моря. Оно всегда было. Военная присутствие россиян в Азове больше нашего, это понятно. Но по всем канонам международного морского права, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты. Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого и это меня напрягает", - сказала она в интервью 5 каналу.

По словам Зеркаль, у Украины нет оснований жаловаться на Россию из-за проблем в акватории Азовского моря, поскольку жалоб от сотрудников морфлота не поступало.

"По имеющейся у меня информации, россияне не нарушают протоколы, и у них нет никаких сведений о том, что есть нарушения. Я бы хотела вам сказать то, что вы хотите от меня услышать сейчас, что действительно, мы сейчас будем что-то делать, но у меня нет оснований для этого", - ответила Зеркаль на повторный вопрос журналиста о возможной реакции внешнеполитического ведомства на проблемы в Азовском море.

Напомним, Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной был подписан в 2003 году.

Ранее в Мининфраструктуры назвали число задержанных РФ судов в Азовском море.

В свою очередь президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.