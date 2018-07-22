"Речной патруль": под Киевом полицейские в погоне за нарушителем "нырнули" в реку (фото, видео)

В Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции "уронили" в речку в ходе погони за нарушителем на мопеде.

Как говорят очевидцы аварии, в ходе преследования мопед поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов не успел среагировать - и упал в речку, на своей странице в Facebook сообщает Николай Мельниченко.

На данный момент на месте аварии работают спасатели и полиция. Машину, упавшую в реку, извлекли, она находится в очень потрепанном состоянии. У одного из полицейских констатировали сотрясение мозга, второго, как сообщил очевидец, до сих пор не могут найти.

Соцсети на видео с места происшествия среагировали искрометно, немедленно отпустив кучу ироничных комментариев.

"Речной патруль", "Это сверх п**дец", "Олени", "Ой, как такое получилось?)", "Настоящие профессионалы", "Еее, профессионалы", "Ловят русалок", "Клоуны" - такие комментарии посыпались горохом под видео.

Читайте также "Мы ничего не видели". Водитель спецавто рассказал, как сбил ребенка на пешеходном переходе

Напомним, ранее в Виннице полицейский патруль на автомобиле спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали сотрудник полиции и женщина из второй машины.