Украинцам поднимут тарифы на воду

Из-за подорожания жидкого хлора, используемого для обеззараживания воды, цена на нее для украинских потребителей вырастет на 2-3 процента.

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире "5 канала".

"ДнепрАзот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн за тонну до 47 250 грн с НДС, то есть почти в пять раз. Поднятие цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3 процента независимо от размера городов", - говорит Бабий.

Единственный производитель жидкого хлора в Украине, предприятие "ДнепрАзот" из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков полностью остановило работу.

Позднее завод возобновило работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около $ 1,6 тыс.) за тонну.