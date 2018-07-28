Камни, слезоточивый газ и разбитые головы: в Киеве "Нацкорпус" подрался с полицией, есть раненые

Представители "Национального корпуса" устроили столкновения с полицейскими на месте застройки на Осокорках в Киеве.

Активисты заявили о том, что вместе с местными жителями препятствуют незаконной застройке экопарка "Осокорки". В то же время на опубликованном видео видно, как активисты забрасывали полицейских камнями, а также используют дымовые шашки, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. На кадрах также были запечатлены пострадавшие с разбитыми головами.

Кроме того, представители "Нацкорпуса" пытались снести забор на стройплощадке. По словам активистов, в конфликте якобы участвовали вооруженные люди в форме без опознавательных знаков.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией.