СМИ узнали, сколько офицеров и солдат ВСУ уволились из-за низких зарплат

С начала января нынешнего года из рядов ВСУ по причине низких зарплат уволились тысячи солдатов-контрактников и офицеров.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Ukrmilitary" со ссылкой на официальное письмо, отправленное главой Минобороны Степаном Полтораком главе украинского Кабмина Владимиру Гройсману.

В документе военный министр утверждает, что именно из-за невысоких зарплат в первую очередь увольняются военнослужащие. Всего за январь-июнь нынешнего года уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших боевой опыт. Кроме того, в Минобороны ожидают, что до конца декабря уволятся еще 18 тысяч военных.

По информации Полторака, после того, как 1 января 2017-го были повышены соцстандарты для украинцев, минимальная зарплата военнослужащего стала составлять 0,89 средней зарплаты по стране, что и дало начало массовому оттоку людей из рядов ВСУ.

Именно по этой причине руководитель Минобороны попросил у главы Кабмина выделить дополнительно 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным − до 9 тысяч гривен солдатам и до 15,3 тысячи гривен в среднем офицерам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине военным повысили пенсии "задним числом".