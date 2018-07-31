Погода в Украине 1 августа: кому достанутся "милосердные" +27 градусов, а кому пекло

Погода в Украине 1 августа будет жаркой. Осадки прогнозируются лишь на западе страны: здесь ожидаются дожди с грозами.

На остальной части Украины будет сухо, заверила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее данным, термометры днем покажут +27-33 градуса.

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Погода в Киеве 1 августа будет солнечной. При этом ближайшие дни в столице будет сухо. Дожди ожидаются не раньше субботы, 4 августа.

"Сегодняшние ожидаемые (или не ожидаемые) столичные +30 градусов завтра, в среду, сменятся более милосердными +27 градусами. Сравнительно с португальскими и испанскими +40-45 градусами – это даже будет чувствоваться, как лесная карпатская свежесть", – добавила Диденко.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 1 августа обещает наибольшую жару – до +33 градусов – на юге Украины, в Николаеве и Херсоне.

Напомним, в августе в Украине следует ожидать дневную температуру около +30 градусов, прогнозируют метеорологи.

Впрочем, народные синоптики не поддерживают точку зрения своих дипломированных коллег и утверждают, что сильной жары в августе ожидать не стоит, а после 18 числа температура резко пойдет на спад.