Канадская компания строила вместе с Россией железную дорогу в обход Украины

Канадская компания Bombardier, которая считается одним из крупнейших в мире производителей техники, участвовала в строительстве железной дороги в России в обход украинских территорий.

Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, представитель компании Оливье Марсил подтвердил, что Bombardier выиграла тендер у правительства России на восемь миллионов долларов.

"Проект на 100% находится на российской территории, удаленной от украинской границы. Его целью было избежать зону конфликта и обеспечить безопасными перевозки грузов и пассажиров между Воронежской и Ростовской областями", - написал Марсил в ответ на запрос издания.

Представитель Bombardier считает, что данное сотрудничество не нарушает канадские санкции против России.

В издании отмечают, что накануне Bombardier получила дотации из бюджета Канады. Поэтому из этических побуждений должна была отказаться от участия в тендере.

Напомним, железную дорогу начали строить на участке Журавка – Миллерово в Ростовской и Калининградской областях в 2014 году. Строительные работы завершились в августе 2017 года. В сентябре РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов на данном участке.