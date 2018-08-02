"Звание надо отменить": Луценко рассказал, сколько Героев Украины сейчас находятся под следствием

Генпрокурор Юрий Луценко призвал отменить звание Героя Украины. В качестве замены он предложил "Золотой трезубец".

Причин для такого шага генпрокурор назвал две: во-первых, звание Героя Украины, по его словам, устарело и носит постсоветский характер, а, во-вторых, его дискредитировала нардеп Надежда Савченко.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, стала врагом страны", — цитирует Луценко LB.ua.

При этом генпрокурор уточнил, что Савченко — не единственная, кто "опорочил честь" данного звания. На данный момент под следствием находятся еще четыре человека, отмеченных этой наградой.

Президент Петр Порошенко склонялся к решению об отмене звания, добавил Луценко. Однако от окончательного принятия такого решения главу государства удержали семьи погибших активистов Евромайдана: они настаивали, чтобы погибшим родственникам присвоили именно звания Героя Украины.

Напомним, Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. По данным СМИ, Генпрокуратура и СБУ закончили расследовать дело Савченко и Рубана.

23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В середине весны в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

Позднее стало известно, что проходящий по одному делу с Савченко Владимир Рубан "напросился" в список боевиков группировки "ДНР" на обмен пленными.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины после победы над россиянином Муратом Гассиевым.

Из-за этого в Сети началась критика Усика. В частности, известная украинская писательница Лариса Ницой обозвала Усика "трусом", позднее выложив новый "изобличающий" пост против спортсмена. А в Верховной Раде даже потребовали, чтобы спортсмен поделился своим гонораром с украинской армией.

Сам Усик решительно отказался от звания "Героя Украины". Спортсмен также заявил, что к критике от людей, которым не понравилась то, что он поехал боксировать в РФ, относится исключительно в юмористическом ключе, а также предложил свое решение вопроса с "хейтерами".