В Бердянске похоронили расстрелянного экс-бойца АТО Олешко-Сармата: фоторепортаж

В Бердянске Запорожской области 2 августа простились с убитым выстрелом в спину бывшим бойцом батальона "Донбасс" и известным активистом Виталием Олешко.

На гражданскую панихиду собралось около 400 человек, сообщает УНИАН.

На центральную площадь города к гробу с телом Олешко приехали родные и близкие, боевые товарищи, волонтеры, активисты и местные жители.

Отпевание состоялось в храме Бердянска, а затем Олешко похоронили на местном кладбище.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Позднее полиция обнаружила и задержала человека, убившего Виталия Олешко.

Позднее друг убитого активиста Олешко рассказал об угрозах и моменте убийства. По его словам, у "Сармата" было немало врагов на обеих сторонах фронта, каждый из которых мог устроить это покушение.