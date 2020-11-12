"Абсолютный провал": журналист раскритиковал заявление о госпитализации Зеленского

Если у Зеленского и Ермака нет симптомов коронавируса, то их не должны были госпитализировать в Феофанию, отметил Сергей Руденко.
Заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о легких симптомах у заболевших COVID-19 Владимира Зеленского и Андрея Ермака фактически обесценивает слова советника главы ОП Михаила Подоляка, сообщившего об их госпитализации в Феофанию.
На своей странице в социальной сети Facebook журналист Сергей Руденко пишет, что Подоляк, сделавший заявление о госпитализации Зеленского и Ермака, выполнил вместо Мендель ее работу. Однако пресс-секретарь главы государства, в свою очередь, заявила, что у президента и главы ОП нет серьезных симптомов коронавирусной инфекции. Таким образом, одно заявление противоречит другому – без серьезных симптомов болезни Зеленского и Ермака не должны были отправлять в Феофанию.
"Но Юля просто нивелирует сказанное Подоляком. Потому фраза "Оба активные и имеют легкие симптомы болезни" означает, что в Феофании Зеленскому и Ермаку ничего делать! Потому что с легкими симптомами не госпитализируют в больницу! Сказанное Мендель означает, что Зеленский и Ермак занимают чьи-то места в Феофании - людей, которые действительно нуждаются в госпитализации", - считает журналист.
Он подверг критике коммуникационную политику на Банковой.
"Мы просим не манипулировать информацией". О чем это она? Абсолютный свой провал в коммуникации она пытается переложить на кого-то другого", - подчеркнул Сергей Руденко.Читайте такжеСтало известно о самочувствии зараженного COVID-19 Зеленского
COVID-19 на Банковой
- В понедельник, 9 ноября, стало известно о заражении коронавирусной инфекцией президента Украины Владимира Зеленского.
- Также COVID-19 диагностировали и у главы Офиса президента Андрея Ермака.
- СМИ сообщали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель тоже заразилась коронавирусом. Однако 12 ноября она опровергла данные сведения.
- Советник Ермака Михаил Подоляк 12 ноября заявил, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак госпитализированы в Феофанию, где проходят лечение от коронавируса.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что президент находится в больнице с 10 ноября. Она уточнила, что у главы государства, легкие симптомы COVID-19 – Зеленский продолжает работу.