Активисты заявили, что на вопросы от Зеленского можно отвечать по несколько раз

В Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю.
Общественное движение сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках - в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского по несколько раз.
"На территории школы 93 в Киеве и избирательного участка стоит человек в накидке с надписью о вопросах от президента. Не представляется, говорит, что волонтер, документов никаких не показывает. Учет опрошенных не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз", - сообщает общественное движение ЧЕСНО.
Также активисты уточнили, что в Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю.
"Тот, кто проводил опрос не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится", - сказано в сообщении.
Кроме того, активисты рассказали, что отвечать на вопросы от Зеленского "подходят через одного".
На бумажках нет никаких выходных данных или порядковых/серийных номеров.
Кроме того, координатор Опоры в Хмельницкой области Андрей Попик выложил в Facebook видео, как он принимает участие в опросе Зеленского семь раз.
"Все что нужно знать о результатах "опроса" под участками:
- Можно я еще второй раз проголосую?
- Давайте, сделаете мне статистику...
Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать", - поделился наблюдениями Андрей Попик в своем Facebook.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- В правоохранительные органы начали поступать жалобы от граждан, которые касаются проведения всенародного опроса от президента Владимира Зеленского, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
- Никакие опросы, которые проводятся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020 - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- 14 октября Владимир Зеленский раскрыл первый вопрос: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?