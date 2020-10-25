Активисты заявили, что на вопросы от Зеленского можно отвечать по несколько раз

На вопросы Зеленского можно отвечать много раз, заявили активисты / УНИАН

Общественное движение сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках - в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского по несколько раз.

"На территории школы 93 в Киеве и избирательного участка стоит человек в накидке с надписью о вопросах от президента. Не представляется, говорит, что волонтер, документов никаких не показывает. Учет опрошенных не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз", - сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Также активисты уточнили, что в Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю.

"Тот, кто проводил опрос не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится", - сказано в сообщении.

Кроме того, активисты рассказали, что отвечать на вопросы от Зеленского "подходят через одного".

На бумажках нет никаких выходных данных или порядковых/серийных номеров.

Кроме того, координатор Опоры в Хмельницкой области Андрей Попик выложил в Facebook видео, как он принимает участие в опросе Зеленского семь раз.

"Все что нужно знать о результатах "опроса" под участками:

- Можно я еще второй раз проголосую?

- Давайте, сделаете мне статистику...

Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать", - поделился наблюдениями Андрей Попик в своем Facebook.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: