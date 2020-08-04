У Авакова рассказали, в каком случае полиция вернется в поезда / УНИАН

Владимир Мартыненко, советник руководителя украинского Министерства внутренних дел Арсена Авакова назвал условия, при которых полицейские патрули вновь вернутся поезда в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Мартыненко, в МВД готовы обеспечивать исключительно при условии финансирования в полной мере.

"Работники полиции готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять", ‒ рассказал он.

Кроме того, Мартыненко отметил ‒ порядок обеспечения безопасности в поездах Укрзализныци был четко регламентирован в постановлении Кабмина №204/175 еще в марте 2020 года.

Кроме того, он отметил ‒ постановлением Кабмина №7 от 11 января 1994 года было утверждено положение о военизированной охране на железнодорожном транспорте.

Читайте также"Жаль, что не Натаха Влащенко": активист позлорадствовал избиению телеведущей в поезде

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на тележурналистку Анастасию Луговую. Женщина ехала с несовершеннолетним ребенком. Неадекватный мужчина избил женщину и попытался изнасиловать.