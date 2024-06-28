Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

РФ пытается пополнить личный состав, ежемесячно отправляя по 30 тысяч новых оккупантов на фронт.

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РФ теряет тысячу оккупантов в месяц / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты пытаются продвигаться на украинском фронте, но при этом командование не старается сберечь жизни своих солдат. РФ каждый месяц отправляет на фронт новых солдат и несет огромные потери. Об этом сообщает The New York Times.

Лишь в мае Россия ежедневно теряла более тысяче своих оккупантов убитыми или ранеными. Месячные потери среди личного состава РФ составляют 25-30 тысяч. Примерно столько же людей враг отправляет на фронт каждый месяц. Это позволяло оккупантам постоянно атаковать позиции ВСУ.

"Иногда такой подход оказался эффективным, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. Но украинские и западные официальные лица говорят, что эта тактика была менее успешной этой весной, поскольку Россия пыталась захватить территории вблизи Харькова", - отмечает издание. видео дня

России не удастся избежать огромных потерь, так как командование бросает "на передовую" плохо подготовленных оккупантов. Это ограничивает возможности РФ формировать более боеспособные подразделения.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Потери России в Украине - ситуация на фронте

Как писал Главред, продвижение России застопорилось в Харьковской области из-за огромных потерь в технике и личном составе. Украинские защитники констатировали, что интенсивность боевых столкновений меняется - россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.

В частности, потери россиян возле Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы.

Кроме того, десятки оккупантов остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Ситуация в городе изменчива. Продолжаются уличные бои.

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