Российские оккупанты пытаются продвигаться на украинском фронте, но при этом командование не старается сберечь жизни своих солдат. РФ каждый месяц отправляет на фронт новых солдат и несет огромные потери. Об этом сообщает The New York Times.

Лишь в мае Россия ежедневно теряла более тысяче своих оккупантов убитыми или ранеными. Месячные потери среди личного состава РФ составляют 25-30 тысяч. Примерно столько же людей враг отправляет на фронт каждый месяц. Это позволяло оккупантам постоянно атаковать позиции ВСУ.

России не удастся избежать огромных потерь, так как командование бросает "на передовую" плохо подготовленных оккупантов. Это ограничивает возможности РФ формировать более боеспособные подразделения.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.