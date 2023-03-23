Били палками и угрожали: Подоляк рассказал, как россияне издевались над украинскими детьми

Депортированные дети, которых удалось вернуть в Украину, говорят, что им угрожали изоляцией, интернатом, били палками, сообщил Подоляк.

Подоляк, Россия / УНИАН и ua.depositphotos.com

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что российские оккупанты били и угрожали детям, которых депортировали из Украины.

В Twitter Подоляк написал, что это прямые признаки политики геноцида.

"Депортированные дети, которых удалось вернуть в Украину, говорят, что им угрожали изоляцией, интернатом, били палками, а за слова "Слава Украине!" забирали в неизвестном направлении. Им говорили, что от них отказались родители и теперь они "дети России". Если это не политика геноцида, то что?", - написал Подоляк.

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Депортация Украинских детей

Недавно Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.

23 марта Украине удалось вернуть домой еще двух детей. Обращение по ним поступило от женщины, которая находилась в российском плену, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Домой вернулись 9-летняя девочка и 16-летний парень. Все они уже вместе со своей семьей.

Также он отметил, что возвращение удалось осуществить в результате взаимодействия двух уполномоченных по правам человека – Украины и России.

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