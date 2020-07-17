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Украинские видеоблогеры рассказали о своих доходах на YouTube

Суммы зависят от страны, в которой был опубликован ролик.

17 июля 2020, 21:18
видеоблогер Максим Липатов
Эксперты рассказали о буднях блогеров YouTube / Фото: culturemeter.od.ua

Украинские блогеры, которые создают свой контент для YouTube, поделились информацией о доходах, которые получают в данном сегменте бизнеса.

"Конечно в Украине, как и практически в любой стране, есть креаторы, зарабатывающие десятки и даже сотни тысяч долларов в месяц. Не только на монетизации (на партнерской программе YouTube, — прим. Ред.) но и на рекламных контрактах. Например, агентство стратегического инфлуенс-маркетинга AIR Brands (подразделение AIR Media-Tech) работает с годовыми бюджетами на инфлуенс-маркетинг в десятки миллионов долларов", – рассказывает СЕО украинской компании AIR Media-Tech (официальный партнер YouTube) Федор Скиб в комментарии Европейской правде.

По словам эксперта, подсчитать доходы украинских блогеров можно лишь примерно – необходимо делить количество просмотров на канале на три. Так получается приблизительный максимальный процент коммерческих просмотров. Полученную цифру нужно делить на 1 000, потому что коммерческие показы считаются за тысячу.

"Можно очень грубо сказать, что очень в среднем за 1 млн просмотров блогер получит от 100-150 до 300-500 долларов в зависимости от страны, тематики и языка", – объяснил Скиба.

Аналитик отмечает, что доходы напрямую зависят от страны, на которую рассчитан контент, а также языка. Поскольку богатые страны больше вкладывают в рекламу на YouTube, соответвенно, и блогеры там имеют гораздо более высокий доход. Также доход зависит от тематики, качества контента и востребованности аудитории у рекламодателей.

"Самые прибыльные тематические ниши – лайфстайл, бьюти, лайфхаки, экспертные видео, ориентированные на девушек и женскую платежеспособную аудиторию. Самые большие рекламные бюджеты под YouTube компании тратят в Японии, Швейцарии, США, Великобритании, Австралии", — подчеркнул Скиба.

Лидеры YouTube в Украине, России и США:

Блогер Дарья Мартынович рассказывает, что для того, чтобы зарабатывать на YouTube, необходимо набрать 1 000 подписчиков и за 12 месяцев набрать 4 000 часов просмотров видео.

"Основная проблема в том, что без покупки рекламы своего канала довольно сложно этот канал раскрутить, особенно в моей тематике (обзор гаджетов, – прим. Ред.), она специфическая. Больше зарабатывают на тематике лайфстайл, мода, мейкап — это если автор канала девочка, или зарабатывают на каком-то трэше", — уверяет девушка.

По словам экспертов, конкуренция в современном YouTube очень большая и заниматься им стоит в первую очередь как хобби, не рассчитывая на большую прибыль.

Напомним, украинская певица Jerry Heil представила новую песню #Блогер, которая стала саундтреком для веб-сериала Fake. В ней артистка честно рассказала о своей зависимости от Instagram и обсмеяла всех, кто живет в фейковом мире.

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