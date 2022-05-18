Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе - разведка Британии

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров / Фото instagram.com/delimkhanov95.fan

Адам Делимханов - двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова – вероятно, был полевым командиром в Мариуполе. Об этом говорится в Twitter британского Минобороны.

В свежей сводке по ситуации на войне в Украине по состоянию на утро 18 мая британская разведка отмечает, что попытки РФ захватить Мариуполь были неудачными и привели к существенным потерям личного состава среди российских войск.

Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательный персонал, в том числе и чеченские силы, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, преимущественно сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях.

Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, обычно занимающихся охраной власти Кадырова.

Глава Чечни Кадыров, предположительно, осуществляет личное наблюдение за развертыванием своих боевиков. В британской разведке отмечают, что это развертывание демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует расколу среди командования, что, в свою очередь, осложняет наступление РФ.

Сводка британской разведки по состоянию на утро 17 мая / twitter.com/DefenceHQ

Адам Делимханов - что о нем известно

52-летний Адам Делимханов в начале 1990-х был снабженцем и торговал автомобилями. Во времена Ичкерии, по данным СМИ, возил полевого командира Салмана Радуева. С началом второй чеченской войны он перешел на сторону Москвы, работая в службе безопасности первого президента пророссийской Чечни Ахмата Кадырова.

В 2007 году Делимханова впервые избрали в Госдуму. С того времени он представляет Чечню в нижней палате российского парламента.

Некоторое время "красная карточка" Делимханова даже находилась в базе Интерпола по запросу полиции ОАЭ. При этом официальный представитель организации в России заявил, что на территории страны депутата "Единой России" не будут арестовывать, так как у российских силовиков к нему претензий нет.

По данным совместного расследования Медиазоны и The Scanner Project, Делимханов был в числе тех, с кем осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до этого, в тот же день и сразу же после.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Делимханова высшей наградой страны – золотой звездой Героя России.

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Кадыровцы в Украине

"Кадыровцы" в Украине известны в том числе и тем, что постоянно снимают постановочные видео. Их называют "TikTok-войсками". В частности, в Сеть попали кадры, на которых боевик Кадырова ожесточенно обстреливает деревья.

Перед этим кадыровцы "воевали" со светофором, пустым домом и другими неодушевленными предметами.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров также оконфузился в Сети. По его сообщению, кадыровцы якобы "освободили от нацистов" село Светличное в Луганской области. Интересно, что это село с 2014 года находится под контролем так называемой "ЛНР" и уже 8 лет туда не ступала нога ВСУ.

Ранее Кадыров собирался "захватывать" Киев и "освобождать Луганск и Донецк". Эти города, как известно, находятся под контролем РФ с 2014 года.

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