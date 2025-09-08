Часть Киевщины на два дня осталась без газа: что случилось

Вы узнаете:
- В каких населенных пунктах не будет газа
- Когда газоснабжение будет восстановлено
В Обуховском районе Киевской области проходят аварийные работы газосети после российской атаки минувшей ночью. В восьми населенных пунктах 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение.
Как сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, газа не будет у жителей Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки.
В целом, газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов.
По словам Калашника, услуга будет восстановлена постепенно.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 8 сентября Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, на месте происшествия работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия удара.
По данным СМИ, ночью дроны атаковали район Трипольской ТЭС под Киевом - были прилеты, после которых начались проблемы с электроснабжением в Киевской области и некоторых районах столицы.
В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.
В результате одного из "прилетов" в Киеве погибла молодая мама и ее двухмесячный сын. Взрывная волна была настолько сильной, что мать с сыном выбросило с шестого этажа вместе с кроватью.
РФ выбрала три цели для воздушных атак: эксперт раскрыл детали
Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:
- железнодорожные станции;
- пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
- объекты энергетики.
Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.
