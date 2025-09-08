Укр
Часть Киевщины на два дня осталась без газа: что случилось

Анна Ярославская
8 сентября 2025, 12:21
Газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов.
Ракеты, газ, спасатели
Жители восьми населенных пунктов останутся без газа / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каких населенных пунктах не будет газа
  • Когда газоснабжение будет восстановлено

В Обуховском районе Киевской области проходят аварийные работы газосети после российской атаки минувшей ночью. В восьми населенных пунктах 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение.

Как сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, газа не будет у жителей Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки.

В целом, газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов.

По словам Калашника, услуга будет восстановлена постепенно.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 8 сентября Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, на месте происшествия работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия удара.

По данным СМИ, ночью дроны атаковали район Трипольской ТЭС под Киевом - были прилеты, после которых начались проблемы с электроснабжением в Киевской области и некоторых районах столицы.

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

В результате одного из "прилетов" в Киеве погибла молодая мама и ее двухмесячный сын. Взрывная волна была настолько сильной, что мать с сыном выбросило с шестого этажа вместе с кроватью.

РФ выбрала три цели для воздушных атак: эксперт раскрыл детали

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

  • железнодорожные станции;
  • пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
  • объекты энергетики.

Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
