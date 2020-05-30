"Украинский Джим Керри на минималках": в Сети затроллили новые фото Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська, после публикации ряда провокационных фото, обнародовал новые фотографии.

В своем Facebook он выложил фото, очевидно сделанные в поездке. На них Малюська запечатлен в поле, у трассы и в торговом помещении.

При этом на одном из фото глава Минюста демонстрирует свою физическую форму, подтягиваясь на турнике. На других снимках Малюська сфотографировался поместив себе за уши сорванные маки.

"Традиционно в субботу в дороге. Проверим сейчас кое-кого без предупреждения", - подписал Малюська опубликованные фото.

В свою очередь пользователи невысоко оценили новые фото министра юстиции:

"Боже коли це все скінчиться", "Ліда-Ліда, боже-боже", "А у вас хорошо получается дискредитировать должность министра. Уверена, мои бывшие коллеги просто в восторге", "Украинский Джим Керри на минималках", "Такое впечатление, что это не закончится никогда. Все, хуже ещё будет и будет, начинаем привыкать", "Нужно срочно пройти тест и на лечение", "Попробуйте в жо*у себе цветок засунуть ,будет еще прикольней.вы же министр, не стесняйтесь", "А чуть менее е*aнуго на должность министра юстиции не нашлось?", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фото читающего стоя на руках Малюськи разозлило Сеть.