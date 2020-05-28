В Центр Довженко нагрянули с обысками полиция и СБУ: опубликованы фото

В Центр Довженко нагрянули с обысками полиция и СБУ/ УНИАН

В четверг, 28 мая 2020 года в Киеве в здании Госпредприятия по хранению и копированию художественных фильмов Украины "Национальный центр Александра Довженко" украинские правоохранители проводят обыски.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель учреждения Иван Козленко. По его словам, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины проводят изъятие документов.

"У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы. С сегодняшним нашим заявлением (имеется в виду заявление Козленко о разрыве его контракта с Министерством культуры из-за категорического недофинансирования учреждения ‒ Главред) это не связано. Расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ (Госаудиторской службы Украины ‒ Главред)", ‒ написал Козленко.

Обыски в Центре Довженко / Facebook И.Козленко

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство финансов планирует провести секвестр бюджета страны на 2020 год ‒ причем в основном за счет культурной сферы. В частности, финансирование Госкино чиновники предложили урезать с 773 млн грн до 23 млн грн, Украинского культурного фонда с 697 млн грн до 197 млн грн, убрать весь бюджет Института книги (150 млн грн), а также не выделять 500 млн гривен на Строительства музеев Голодомора и Революции Достоинства.