Два дня ада: в Киеве пенсионер-маньяк издевался на 25-летней девушкой

В Киеве пенсионер два дня насиловал девушку / УНИАН

В Киеве полиция задержала 62-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки. Он удерживал ее в своей квартире против ее воли.

По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свой дом, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы", - говорится в сообщении.

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Нападавшего задержали, им оказался 62-летний уроженец Умани Черкасской области. Во время обыска в его квартире обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшей, веревку и другие вещественные доказательства.

Реклама

В полиции сообщили подробности

В отделе коммуникации столичной полиции поделились подробностями инцидента. Сначала в милицию позвонил гражданский муж девушки. Он рассказал, что любимая ушла из дома и долго не выходит на связь.

Уже на следующий день заявитель сообщил, что сожительница вернулась. По ее словам, в квартире на Харьковском шоссе ее насильно удерживал и насиловал неизвестный мужчина.

"25-летняя киевлянка рассказала, что познакомилась с неизвестным мужчиной случайно в магазине. Женщина спросила у него, где поблизости есть уборная и мужчина предложил воспользоваться уборной в его квартире, расположенной рядом", - сообщили правоохранители.

После того как они оказались дома, мужчина закрыл дверь и спрятал ключи.

Читайте такжеПод Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей"Далее злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове и, связав руки, совершил в отношении нее сексуальное насилие. Два дня обидчик держал женщину в доме. После этого фигурант отпустил потерпевшую. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, мы задержали мужчину по месту жительства", - сообщил начальник отделения следственного отдела Дарницкого управления полиции Сергей Божок.

Правоохранители выяснили, что мужчина 1959 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, но вышел из-под стражи под залог.

Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина зверски издевался над ребенком и регулярно насиловал свою дочь. 35-летний злоумышленник овдовел и воспитывал двоих детей - 12-летнюю девочку и мальчика.

"Отец регулярно надругался над ребенком и это стало известно, только когда на семью обратили внимание социальные службы", - говорится в сообщении.