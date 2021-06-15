Эксперт объяснил, почему Украине пока что не светит членство в НАТО

США могут предоставить Украине статуса союзника вне НАТО, отметил Тарас Загородний / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что пока что Украину не возьмут в НАТО, ей даже не дадут План действий по членству (ПДЧ). По его словам, на это есть несколько причин.

"До тех пор, пока у Украины остаются проблемы с территориями, пока не закрыт вопрос Донбасса и Крыма, ее никто никуда не примет. Даже ПДЧ Украина не получит", - сказал Загородний Главреду.

Кроме того, у России в НАТО есть могущественное лобби в виде Германии, Франции и других стран.

"Они не допустят членства Украины в Альянсе, ведь в НАТО любые решения принимаются путем консенсусного голосования", - считает Загородний.

Впрочем, по его словам, многое зависит от самой Украины. Ей никто ведь ей не запрещает реформировать свою армию и переходить на стандарты НАТО.

Читайте такжеГенсек НАТО выступил за увеличение поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ"В общем, Байден (президент США Джо Байден, - ред.) с чистой совестью сможет успокоить Россию, пообещав, что Украину в НАТО не примут. Однако это обещание вовсе не помешает Штатом принять решение, например, о расширении помощи Украине либо о предоставлении ей статуса союзника вне НАТО, как у Южной Кореи, Израиля, Египта, Тайваня и других стран. И, честно говоря, для нас это будет даже лучше, чем членство в НАТО", - резюмировал эксперт.

Интеграция Украины в НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждал, что несмотря на отсутствие Украины на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, украинской власти пообещали, что на мероприятии будет рассмотрен вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

В НАТО заявляли, что блок безопасности видит Украину и Грузию в Альянсе. Но это произойдет только тогда, когда наступит время.

7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите государства обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также рассмотрят вопросы, связанные с угрозами России и Китая.

12 июня Украина резко обратилась к НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев теперь не просит, а требует от коллективного блока безопасности Запада предоставления Плана действий по членству в Альясне.