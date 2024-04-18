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Эксперт описал способ заблокировать и истощить оккупантов в Крыму

Алёна Воронина
18 апреля 2024, 04:30
Нужно оставить оккупантов в Крыму без возможности получать поставки оружия в течение нескольких месяцев и добивать их логистику.
Крымский мост, Сергей Кузан
Сергей Кузан описал способ заблокировать и истощить оккупантов в Крыму/ коллаж: Главред, фото: Telegram "Крымский ветер", Facebook Сергей Кузан

Если украинским военным удастся уничтожить Крымский мост, то находящиеся на полуострове российские захватчики не смогут получать нужное им количество оружия с территории страны-агрессора России. После уничтожения моста нужно будет добивать их логистику в виде больших десантных кораблей и сбивать ИЛ-76, которые будет использовать противник для своего обеспечения на Крымском полуострове.

Только в таком случае можно будет говорить о блокаде Крыма и истощении российской группировки, которая там находится. Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

В ответ на вопрос, реально ли уничтожение Крымского моста Украиной в ближайшей перспективе, Кузан ответил, что всё зависит от планов нашего командования и наличия ресурсов.

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Он отметил, что Крымский мост - это капитальная конструкция, поэтому нам нужно стратегическое оружие, чтобы его уничтожить. Самый лучший вариант - ракеты Taurus, которые позволяют уничтожать изнутри капитальные укрепленные сооружения, но в необходимом для этого количестве.

"Потому что поразить мост - это одно, а уничтожить - совсем другое. Для уничтожения моста нужно гораздо больше ракет. В идеале нам надо уничтожить не полотно, а именно опорную конструкцию, на которой держится мост. Это самая надежная составляющая эстакады и по ней надо попасть. Надо нанести Крымскому мосту такой вред, чтобы россиянам было чрезвычайно трудно его восстановить", - отметил Кузан.

По его словам, нам надо уничтожить этот мост, чтобы противник не получал оружия в Крыму. При этом, по словам Кузана, решение о ликвидации эстакады фактически станет началом крымской операции.

"Нужно посадить крымскую группировку на голодный паек, который должен длиться месяцами. Необходимо уничтожить Крымский мост (вместе с железнодорожным полотном, чтобы его уже нельзя было восстановить), добивать их логистику в виде больших десантных кораблей и сбивать ИЛ-76, которые будет использовать противник для своего обеспечения на Крымском полуострове. И только тогда можно будет говорить о блокаде Крыма и истощении группировки, которая там находится. Но если работу моста снова быстро восстановят, в такой операции нет смысла. В таком случае лучше наносить удары, например, по каким-то военным целям", - отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Возможно ли уничтожение Крымского моста

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. Украина имеет полное право уничтожать объекты российских оккупантов, которые расположены на захваченных территориях, сказал он.

Также ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы" относительно возможного "падения" Крымского моста. Крымский мост - важная цель Украины, гражданским не рекомендуется пользоваться эстакадой, сказал Буданов.

Напомним, в ГУР и СБУ сделали заявление относительно того, что летом РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон". Силы обороны и безопасности Украины активно работают над тем, чтобы освободить Крымский полуостров от российских оккупационных военных подразделений.

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война в Украине вторжение России Крымский мост Сергей Кузан
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