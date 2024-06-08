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"Есть тысячи целей на территории РФ": эксперт оценил, как может измениться ситуация на фронте

Алёна Воронина
8 июня 2024, 05:10
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Очень важное значение будет иметь то, сколько оружия Украине предоставят партнеры.
Российские военные, Михаил Жирохов
Эксперт оценил, как может измениться ситуация на фронте/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, УНИАН

США, Германия и ряд других стран коллективного Запада разрешили, чтобы Украина применила предоставленное ими оружие для ударов по территории страны-агрессора России. Но то, будет ли такой шаг иметь влияние на ситуацию на фронте, будет зависеть от количества оружия, которое получит наше государство.

На территории РФ есть сотни или даже тысячи целей, которые нужно поразить. Об этом сказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.

"Всё будет зависеть от количества вооружений. Например, у нас есть 100 ракет, которыми разрешили бить по российской территории, при этом в самой России сотни или тысячи целей, которые нам надо поразить", - отметил Жирохов.

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Он высказал предположение, что сейчас может вырабатываться тактика, как правильно использовать западные вооружения, которыми разрешили бить.

"Украинские войска в первую очередь будут пытаться уничтожить самолеты, бомбящие приграничье. Под ударом будут аэродромы по крайней мере в Курске, Белгороде и Брянске. Надо уничтожать самолеты там, где они базируются", - отмечает военный эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге. Украинские разведчики обнаружили место сосредоточения войск РФ, где кроме живой силы было много техники противника. После чего по врагу нанесли несколько ударов.

Также ранее названы сроки и условия для начала нового контрнаступления ВСУ. Более локальное наступление ВСУ будет зависеть от конкретной ситуации на фронте, считает Давид Шарп.

Напомним, на Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой - объявлена эвакуация. Военное командование решило провести эвакуацию еще в восьми населенных пунктах из 10-километровой пограничной зоны с РФ.

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