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Это был последний бой: пропал без вести военный и журналист Александр Петровский

Мария Николишин
3 июня 2024, 15:45
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Журналист имел законную причину не идти воевать, однако стал на защиту родного Ирпеня на Киевщине с первых дней полномасштабного вторжения России.
Это был последний бой: пропал без вести военный и журналист Александр Петровский
Не вернулся с боевого задания младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский / коллаж: Главред, фото: Yuriy Doroshenko, Denys Ivaneskо

Во время боевых столкновений под Часовым Яром в Донецкой области не вернулся с боевого задания младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский. Он был командиром механизированной роты, а в мирной жизни работал в СМИ. Об этом написали "Украинские Новости", где Петраковский работал 10 лет.

Официально: воин считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах от 30 мая 2024 года. Но его друг Денис Иванеско сообщил в Facebook, что защитник, вероятно, погиб в блиндаже вместе с собратьями из-за вражеского минометного обстрела.

"В последний бой пошел во главе группы. Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", - написал Иванеско.

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Он отметил, что журналист имел законную причину не идти воевать, однако стал на защиту родного Ирпеня Киевской области с первых дней полномасштабного вторжения России.

После деоккупации Киевской области получил награду "За заслуги перед городом Ирпень", позже был награжден президентом орденом "За мужество" III степени. За два года войны боец прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта.

"Его любила вся редакция - безотказный, всегда поможет, посоветует и организует. Последний раз говорили на Пасху. Было полно планов. Саня, спасибо за дружбу, спасибо что был с нами", - написал Денис Иванеско.

Стоит также сказать, что в Ирпене у Героя осталась жена Людмила, двое детей и больной отец.

Напомним, в возрасте 63 лет во Львове погибла известная украинская ведущая и театровед Любовь Янас. Трагедия произошла в пятницу, 31 мая - в квартире покойной произошел пожар, причины которого пока неизвестны.

Также на войне погиб 21-летний военный парамедик "Азова" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Назарий был одним из самых молодых защитников "Азовстали", получил ранения, прошел плен и вернулся снова в армию.

Кроме того, на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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