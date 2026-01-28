'Это была самая страшная ночь': как погиб спасатель во время атаки на Киев

Украина потеряла трех спасателей. С двумя из них уже простились 28 января.

В Киеве простились со спасателем Александром Зибровым / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

В Киеве скончался спасатель, пострадавший в результате обстрела

В Киеве простились с Александром Зибровым

В Харьковской области погиб спасатель Иван Серый

В Киеве простились со спасателем Александром Зибровым, который был тяжело ранен врагом 9 января. Врачи 18 дней боролись за его жизнь, но сердце спасателя остановилось. Спасатель Иван Дорошенко рассказал о трагической гибели своего товарища.

Александру было 36 лет. Он был в составе 24-й ГПСЧ. В ту ночь спасатели прибыли на одну из локаций, где в результате российской атаки на верхних этажах дома возник пожар. Александр вместе со своими товарищами по службе делали все, чтобы обуздать огонь и спасти людей.

После этого они спустились вниз, чтобы переехать на другую локацию. В этот момент россияне нанесли повторный удар.

"Шахед появился из ниоткуда, быстро начал падать и пошел на удар. Это были считанные минуты. Александр находился возле машины. Когда я уже поднялся и подбежал к ребятам, они уже лежали, мы начали их эвакуацию. Ранения были очень тяжелые", - рассказал спасатель Иван.

Коллеги погибшего Александра вспоминают о нем только хорошее. Он был очень добрым и всегда мог прийти на помощь.

"Эта ночь была самой страшной в моей и его жизни", - добавил Иван.

Глава ГСЧС Андрей Даник также добавил, что сегодня Украина попрощалась еще с одним спасателем - Александром Питайчуком.

Также 27 января в Харьковской области погиб офицер-спасатель - капитан службы гражданской защиты Иван Серый. Ему было 35 лет. Мужчина занимался идентификацией российского взрывоопасного предмета и в этот момент он внезапно взорвался.

"Прервалась жизнь человека, который ежедневно смотрел опасности в глаза ради других. Человека, для которого слово "служба" в ГСЧС было не обязанностью, а призванием почти 14 лет. Иван был мужественным, преданным, сильным духом", - говорится в сообщении.

У Ивана Серого остались родители и 10-летний сын.

Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовится к массированному обстрелу - предупреждение мониторов

По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине. Атаку можно ожидать ближе к выходным или в начале следующей календарной недели.

Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины. Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.

Атака РФ на Украину 28 января - что известно

Как писал Главред, в ночь на 28 января российская оккупационная армия нанесла удары по ряду городов Украины с помощью дронов и ракет.

В Запорожье загорелся жилой дом, повреждено более 100 квартир. В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине. В Киеве ночью работали силы ПВО. По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар.

В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. Травмированы три человека.

Недавно появились подробности о последствиях ночной атаки на Киев и область. В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торцевую часть 17-этажного жилого дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены несколько припаркованных автомобилей.

