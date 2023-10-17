"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в Украине

Позиция США по ближневосточному конфликту не будет определяющей в контексте развития событий в Украине, считает Максим Розумный.

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Максим Розумный спрогнозировал сценарий продолжения войны / Главред, Минобороны РФ

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный спрогнозировал вероятный сценарий развития событий в ходе войны РФ с Украиной.

По его мнению, решающим фактором будет то, смогут ли украинские войска выйти к берегу Азовского моря. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

"Это ключевой вопрос, от которого будет зависеть уже все остальное. Все остальное – производное", - уверен эксперт.

Вместе с тем он считает, что позиция США по ближневосточному конфликту не будет определяющей в контексте развития событий в Украине.

"Там своя логика, а здесь, в Украине, будет своя. И решение Соединенных Штатов, поставлять ли определенные образцы оружия, настаивать ли в начале переговорного процесса и заморозке боевых действий, (если там не начнется большая война) не будут зависеть от Израиля. Это будут два параллельных процесса, которые будут мало коррелировать друг с другом", - добавил Розумный.

Смотрите видео - интервью Максима Розумного Главреду:

Война в Украине

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии. Украинская формула мира может лишить Россию инструментов агрессии не только на поле боя, но и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Ранее эксперт дал прогноз о том, сколько еще Россия технически может вести войну. У оккупантов еще будет возможность покрывать потери на фронте в технике собственным производством до 2026 года, а дальше с производством возникнут проблемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия пытается заморозить войну. Украинская формула мира может лишить РФ инструментов агрессии не только на поле боя, а и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП.

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