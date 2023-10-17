УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в Украине

Алексей Тесля
17 октября 2023, 14:53 обновлено 17 октября, 15:04
Позиция США по ближневосточному конфликту не будет определяющей в контексте развития событий в Украине, считает Максим Розумный.
Максим Розумный, российские военные
Максим Розумный спрогнозировал сценарий продолжения войны / Главред, Минобороны РФ

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный спрогнозировал вероятный сценарий развития событий в ходе войны РФ с Украиной.

По его мнению, решающим фактором будет то, смогут ли украинские войска выйти к берегу Азовского моря. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

"Это ключевой вопрос, от которого будет зависеть уже все остальное. Все остальное – производное", - уверен эксперт.

Вместе с тем он считает, что позиция США по ближневосточному конфликту не будет определяющей в контексте развития событий в Украине.

"Там своя логика, а здесь, в Украине, будет своя. И решение Соединенных Штатов, поставлять ли определенные образцы оружия, настаивать ли в начале переговорного процесса и заморозке боевых действий, (если там не начнется большая война) не будут зависеть от Израиля. Это будут два параллельных процесса, которые будут мало коррелировать друг с другом", - добавил Розумный.

Смотрите видео - интервью Максима Розумного Главреду:

Война в Украине

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии. Украинская формула мира может лишить Россию инструментов агрессии не только на поле боя, но и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Ранее эксперт дал прогноз о том, сколько еще Россия технически может вести войну. У оккупантов еще будет возможность покрывать потери на фронте в технике собственным производством до 2026 года, а дальше с производством возникнут проблемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия пытается заморозить войну. Украинская формула мира может лишить РФ инструментов агрессии не только на поле боя, а и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Максим Розумный война России и Украины
Реклама

Главное за день

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

13:38 Украина
Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

12:03 Украина
Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

11:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

14:53

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в УкраинеВидео

14:48

"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

14:48

"Резкий скачок потребления": в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

14:44

Подразделение ВСУ на восточном направлении получило внедорожник от Favbet Foundation

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:52

Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

13:51

Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

13:38

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

13:23

Женщина вырастила кабачки дома зимой — теперь она делает так каждый годВидео

Реклама
13:17

Мисс Украина Вселенная откровенно показала себя в максимальном весе

13:13

Оккупанты потеряли контроль: Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута

13:02

Неужели женился: Клопотенко заинтриговал фанатов фото возле ЗАГСа

12:51

"Ты - ничто": нетрезвая Волочкова "наехала" на Джигурду из-за секс-скандала

12:50

Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

12:18

Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

12:11

Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

12:09

Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

12:03

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре СлавянскаФото

11:44

"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

11:31

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

Реклама
11:29

Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024Видео

11:21

Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

11:20

"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

10:59

Россияне усиленно штурмуют район Марьинки: ВСУ мощно отвечают оккупантам

10:58

Китайский гороскоп на завтра 18 октября 2023: Крысе - неприятности, Тигру - деньги взаймы

10:46

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Ракам - давление, Львам - финансы, Девам - новый этапВидео

10:43

Крупное наступление: британская разведка оценила шансы РФ захватить Авдеевку

10:39

Как утеплить окна на зиму: мужчина показал гениальный трюк с пузырчатой пленкойВидео

10:00

Сергей Сивохо умер

09:59

"ВСУ дошли до железной дороги": военный эксперт раскрыл о ситуации под Бахмутом

09:53

В Украине резко поменялись цены на важные для всех хозяек продукты: что случилось

09:48

Нежный и сливочный: готовим суп с плавленым сыром и курицей менее чем за час

09:36

ВСУ достигли частичного успеха западнее Вербового - Генштаб

09:31

Церковный праздник 18 октября: что нельзя делать на апостола и евангелиста Луку

08:59

Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС

08:53

РФ ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, чего хочет Путин

08:44

Гороскоп на завтра 18 октября 2023: Ракам - поход к врачу, Рыбы - оденьте синий

08:12

ВСУ мощно ударили по аэродромам оккупантов возле Бердянска и Луганска

08:03

Какие результаты выборов в Польше и отношения с Украиноймнение

07:56

Родители девушки умоляют вернуть ее домой: ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницейВидео

Реклама
06:57

Байден отправится с визитом в Израиль: названы сроки

06:55

Лишь немногие увидят скрытую крысу в поле за 17 секунд: необычайная загадка

06:35

В Одессе прозвучала серия взрывов: первые подробности

06:35

Как называется на украинском торт "Монастырская изба": Авраменко ошарашил ответом

06:10

Потери России в октябре и будут ли рекорды?мнение

05:30

Как приготовить куриные окорочка с корочкой: этот способ сведет всех с умаВидео

05:00

Как отмыть сковороду от застарелого жира: простой и универсальный способ

04:40

РФ копит ракеты: когда оккупанты планирують массированно бить по Украине

04:20

67-летняя звезда "Секса в большом городе" снялась в нижнем белье от Кардашьян

03:40

Эксперт пояснил, будет ли Китай вмешиваться в войну в Израиле

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять