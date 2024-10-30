Госспецсвязи закупил дорогие дроны у компании, которая продавала ковры - СМИ

Партия дронов обошлась государству в "заоблачную" цену, однако чиновников это не остановило.

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Чиновники закупили дроны по завышенной цене / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Госспецсвязи предлагали более дешевую позицию

На сумму, которая была завышена, можно было приобрести еще 2600 таких дронов

Госспецсвязи с июля 2023 года переплатил 593 миллионов гривен за почти 3900 беспилотников, приобретенных у компании "Крион-М", которая специализируется на торговле мебелью и коврами, говорится в расследовании hromadske.

В частности, авторы материала уверяют, что один дрон Autel обходился Госспецсвязи почти в 500 тысяч гривен, хотя в то время его можно было приобрести в два раза дешевле.

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Согласно дополнительному соглашению, подписанному в феврале 2024 года, цены на "птички" упали до 359 тысяч гривен за единицу. Однако это все еще дорого. К примеру, в 2023 году житомирские и львовские чиновники закупали эти дроны по 260-270 тысяч гривен.

Также авторы материала утверждают, что Госспецсвязи предлагали гораздо более дешевую позицию - БПЛА Autel по 287 тысяч от фирмы, которая напрямую сотрудничает с производителем.

В контрактных за май 2023 года Госспецсвязи и "Крион-М" сумма завышения составила около 195 млн гривен. А в контракте, подписанном в августе 2023 года, - еще около 398 млн гривен, говорится в материале.

"На эти деньги можно было бы купить еще 2600 таких Autel, причем по одной батарее к каждому. Или 2000 пикапов для ВСУ. Или 4 "байрактара". Или 70 подвижных пунктов управления для усиления противовоздушной обороны", - пишут журналисты.

Дроны для Сил обороны - детали

В то же время в августе пресс-служба Госспецсвязи информировала о том, что государство "сэкономило более 3,3 млн гривен благодаря прозрачности процессов при закупке дронов".

Утверждалось, что около 1,8 млрд гривен было направлено на закупку дополнительных 18 413 БПЛА для Сил обороны, а почти 1,5 млрд гривен вернулись к государству.

Что такое Громадське / hromadske? hromadske - вещание канала в прямом эфире началось 22 ноября 2013 в 14:00, это произошло раньше запланированного времени из-за решения Кабинета Министров Украины о приостановлении подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС и связанным Евромайданом. "Общественное телевидение" стало одним из важнейших источников информации о событиях Евромайдана. 1 декабря трансляцию канала смотрело около 100 тыс. зрителей, пишет Википедия.

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Напомним, недавно в Сети "разошлось" видео из Днепра, на котором правоохранители останавливают из-за нарушения ПДД местного бизнесмена Сергея Положая. На видео, он обругал военного, который проверял у него документы. Украинский бизнесмен оскорбил военного и сказал, что его дело "копать".

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