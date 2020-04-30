УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эпицентр пояснил официальное участие в гуманитарном рейсе Мрии

30 апреля 2020, 20:12

Для благотворительной цели была привезена лишь часть груза.

Эпицентр
Эпицентр оплатил рейс Мрии с гуманитарным грузом / фото: golos.ua

Компания Эпицентр утверждает, что официально оплатила перелет авиарейса самолета Ан-225 Мрия авиакомпании Антонов, который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты.

"С начала распространения коронавирусной инфекции компания Эпицентр откликнулась на инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми СИЗ и оборудованием для борьбы с СОVID-19. В рамках этого сотрудничества национальная сеть ТЦ Эпицентр оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 Мрия авиакомпании Антонов, - говорится в заявлении Эпицентр К.

По данным компании, было закуплено 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. специальных очков. Все эти средства защиты уже отправлены или готовятся к транспортировке в регионы Украины. Также в ОГА были направлены письма с просьбой уведомить, где есть необходимость в защитных средствах.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП Антонов на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет Мрия, - сказано в сообщении.

В Эпицентре подчеркнули, что были уплачены налоги, они готовы предоставить все документы на приобретение товара и финансовый отчет. Компания принимала решение не озвучивать заранее свое участие в финансировании рейса.

Как ранее сообщалось, на самолете Мрия в рамках гуманитарной помощи, о которой много и часто говорил президент Владимир Зеленский, в Украину привезли защитные костюмы, которые теперь крупнейший торговый комплекс Эпицентр продает с поддельными сертификатами.

Напомним, нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.

Позже стало известно, что рейс самого большого в мире украинского самолета Мрия, который доставил в Украину гуманитарный груз в рамках борьбы с пандемией коронавируса, был наполовину бюджетным, но оплачивали его и коммерческие структуры.

эпицентр новости Украины гуманитарная помощь
Сейчас вы просматриваете новость «Эпицентр пояснил официальное участие в гуманитарном рейсе Мрии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:12
Эпицентр пояснил официальное участие в гуманитарном рейсе Мрии
20:07
У второго руководителя России обнаружили коронавирус
20:07
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: "левые" деньги и новая должность Видео
19:55
Эксперт пояснила, как солнечные ванны помогут защититься от Covid-19 Видео
19:23
У Зеленского рассказали о новой должности для Саакашвили
19:00
Приказы для колонии или справедливые требования: как Украина вошла в конфликт с МВФ
18:38
Госпитализация больного с уханськой хворью - что взять с собой в больницу
18:33
"Этот разговор мне нах*р не нужен": под Харьковом убийца дочки устроила истерику в суде Видео
18:21
Качественная сперма и ранняя смерть: в чем вред и польза яиц
18:19
Опасные сайты и программы: как изменилась динамика интернет-угроз во время коронавируса
18:01
Новые правила подачи документов: что изменится для абитуриентов
18:00
Ревизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 Видео
17:52
"Сколько говна": Влад Топалов накинулся на хейтеров Регины Тодоренко
17:51
Всеукраинская школа онлайн с Ланет.TV: смотрите ТВ онлайн по промокоду новости компании
17:42
Эксперт спрогнозировал, к чему приведет запрет украинцам работать за границей
17:27
Лавров вновь за свое: МИД озвучил итоги нормандской встречи
17:18
Перчатки, антисептик и дверь - как обезопасить себя в магазине
17:09
"Вы не ох*ели, пан Шмыгаль?" Эксперт разнес Кабмин из-за условия для заробитчан
17:08
"Клятву на хлеб не намажешь": в Киеве из-за ковида взбунтовалась больница
17:00
Ветер любви 25 и 26 серия смотреть онлайн 30-04-2020 Видео
16:49
Всемирный день гемофилии: компания Ново Нордиск говорит о главном новости компании
16:37
Чем лечить коронавирус: МОЗ обнародовало список лекарств Видео
16:34
Поздравления с 1 Мая прикольные – картинки и тексты
16:27
Пацаны 2 сезон - список серий и новые подробности сериала
16:10
Смерть нечаянно нагрянет: названа причина повторного заражения Ковид-19 Видео
15:25
Погода на майские праздники 2020 в Украине – где жара, а где дожди Видео
15:13
Алла Костромичева начала заниматься вокалом
14:53
Шанс Украины избавиться от удавки МВФ: эксперт назвал важное условие
14:35
Как коршуны: на Одесчине пенсионеры напали на парня, раздававшего бесплатные маски Видео
14:30
Турецкий сериал Ветер любви - дата выхода, актеры и сюжет Видео
14:19
У Оли Поляковой оценили слухи о заболевании коронавирусом - эксклюзив
14:17
"Измены и обманы": астролог назвал "черные дни" мая
13:58
Как заработают рынки в Украине на карантине: постановление Кабмина
13:21
"А помнишь?": Дан Балан показал трогательное видео с Тиной Кароль Видео
13:12
Отрезала голову ребенку и гуляла голой: соседи рассказали детали о матери-убийце Видео
13:07
Пришло время купить новый iPhone. Выбор очевиден новости компании
12:35
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 30 апреля Видео
12:33
"Пролежни уже": демограф рассказала, чем опасен для украинцев карантин
12:15
Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Видео
12:14
Вирусолог рассказал, когда в Украине будет вторая волна коронавируса
11:48
В Харькове голая женщина с отрезанной головой дочери бросалась на копов: видео 18+ Видео
11:25
"Такой температуры в жизни не видела": Оля Полякова переболела коронавирусом Видео
11:18
В России установлен новый коронавирусный антирекорд
11:14
Нострадамус из Рады: Кива публично предрек украинцам гибель и уничтожение
11:10
Цены поползут вверх: чем грозит отключение энергоблоков АЭС мнение
11:01
Atlas Weekend отменили - новая дата проведения фестиваля
10:45
Отделения Ощадбанка из-за "коронавирусной" тысячи штурмуют пенсионеры
10:36
"Падение температуры, грозы": Киев предупредили о майских погодных сюрпризах
09:51
Курс валют: доллар проломил психологическую отметку
09:45
Россию накрывает новый Чернобыль мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять