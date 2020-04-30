Эпицентр пояснил официальное участие в гуманитарном рейсе Мрии

Эпицентр оплатил рейс Мрии с гуманитарным грузом / фото: golos.ua

Компания Эпицентр утверждает, что официально оплатила перелет авиарейса самолета Ан-225 Мрия авиакомпании Антонов, который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты.

"С начала распространения коронавирусной инфекции компания Эпицентр откликнулась на инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми СИЗ и оборудованием для борьбы с СОVID-19. В рамках этого сотрудничества национальная сеть ТЦ Эпицентр оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 Мрия авиакомпании Антонов, - говорится в заявлении Эпицентр К.

По данным компании, было закуплено 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. специальных очков. Все эти средства защиты уже отправлены или готовятся к транспортировке в регионы Украины. Также в ОГА были направлены письма с просьбой уведомить, где есть необходимость в защитных средствах.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП Антонов на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет Мрия, - сказано в сообщении.

В Эпицентре подчеркнули, что были уплачены налоги, они готовы предоставить все документы на приобретение товара и финансовый отчет. Компания принимала решение не озвучивать заранее свое участие в финансировании рейса.

Как ранее сообщалось, на самолете Мрия в рамках гуманитарной помощи, о которой много и часто говорил президент Владимир Зеленский, в Украину привезли защитные костюмы, которые теперь крупнейший торговый комплекс Эпицентр продает с поддельными сертификатами.

Напомним, нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.

Позже стало известно, что рейс самого большого в мире украинского самолета Мрия, который доставил в Украину гуманитарный груз в рамках борьбы с пандемией коронавируса, был наполовину бюджетным, но оплачивали его и коммерческие структуры.