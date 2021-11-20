Херсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домой

Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиа-джитсу / facebook.com/people/Игорь-Евтушенко

Прославившийся на весь мир благодаря победе на чемпионате мира по джиу-джитсу дворник из Херсона вернулся домой. Мужчина ездил на соревнования в Объединенные Арабские Эмираты, и там завоевал золотую медаль. А деньги на поездку ему собирала вся страна.

Как сообщает ТСН, об Игоре Евтушенко узнала вся Украина, когда он рассказал в соцсети, что ему нужна помощь – он собирает деньги на участие в чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. 700 долларов на стартовый взнос люди собрали за день.

В спорт он пришел в 42 года, а сейчас 49-летний мужчина является чемпионом Украины. Утром Евтушенко работает дворником, а вечером – тренером по джиу-джитсу.

Заработок небольшой, поэтому и попросил людей ему помочь с покупкой билета.

Болельщиков Игорь не подвел и завоевал первое место на чемпионате мира в городе Абу-Даби, победив в своей возрастной и весовой категории спортсмена из Азербайджана.

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Теперь Игорь готовится к чемпионатам мира, которые пройдут в США и Бразилии.

Отметим, встречать Игоря пришли его болельщики и учителя из школы, где он убирает двор.

"Мы надеялись на то, что наш чемпион выиграет, всеми силами все вместе его поддерживали. Дети, школа, весь наш город и за его пределами", – рассказали они.

Ранее сообщалось, 49-летний школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по боевому искусству джиу-джитсу. Первенство проходило в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил в Facebook сам спортсмен.

Евтушенко находится в категории "Мастер 4" (до 69 килограмм). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

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